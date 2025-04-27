В России разработали ИИ для выявления болезни лёгких

Международная команда учёных, включая специалистов Тольяттинского государственного университета, разработала искусственный интеллект для диагностики хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) на ранних стадиях.
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