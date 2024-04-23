Все на борьбу с кровопийцами: лучшие игры серии Castlevania

Когда в 1986 году на NES вышла оригинальная Castlevania, никто (в том числе и студия Konami) даже не мог предположить, что проект породит целую масштабную вселенную с десятками игровых сиквелов и множеством анимационных сериалов, рассказывающих о вечной борьбе семьи Бельмонт со знаменитым вампиром Дракулой.
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