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Все на борьбу с кровопийцами: лучшие игры серии Castlevania

Все на борьбу с кровопийцами: лучшие игры серии Castlevania

Когда в 1986 году на NES вышла оригинальная Castlevania, никто (в том числе и студия Konami) даже не мог предположить, что проект породит целую масштабную вселенную с десятками игровых сиквелов и множеством анимационных сериалов, рассказывающих о вечной борьбе семьи Бельмонт со знаменитым вампиром Дракулой.

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