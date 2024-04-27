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«Амур» продлил 2-го снайпера команды в регулярке Шевченко на 2 года. Зарплата – 50 млн рублей («СЭ»)

Соглашение с 28-летним игроком будет действовать до завершения сезона-2025/26.  Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата нападающего составит 50 миллионов рублей в год.

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