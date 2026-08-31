«Авито Работа»: металлургия стала лидером по предлагаемой зарплате в России

Металлургические предприятия предлагают наемным работникам самые высокие зарплаты среди российских отраслей — в среднем 208 тысяч рублей в месяц.
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