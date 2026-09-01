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ДумаТВ

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Россиянам с ноября потребуется цифровое разрешение QazETA для въезда в Казахстан

Россиянам с ноября потребуется цифровое разрешение QazETA для въезда в Казахстан

Гражданам РФ с 1 ноября потребуется электронное разрешение на въезд в Казахстан — новые миграционные правила вступают в силу поэтапно.

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