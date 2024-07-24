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Царьград

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Русский ФАБ уничтожил генеральский бункер: Погиб командир из элитной натовской бригады. Спустя две недели - добиты 30 старших офицеров

Русский ФАБ уничтожил генеральский бункер: Погиб командир из элитной натовской бригады. Спустя две недели - добиты 30 старших офицеров

Ветеран ЧВК "Вагнера" сообщил первые подробности массированного удара русских стратегов по Харьковской области – результаты поражают.

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