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Брэди Ткачак о переходе брата во «Флориду»: «Рады, что будем чаще играть друг против друга. В семье кое-кто нервничает»

Брэди Ткачак рад, что будет чаще играть против брата Мэттью. «Оттава» и «Флорида», куда перешел старший брат в результате обмена из «Калгари», выступают в одном дивизионе.

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