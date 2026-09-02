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Мировое обозрение

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Киев не хочет «Рассвета» над Украиной

Киев не хочет «Рассвета» над Украиной

Киев в очередной раз попытался вынести спор с Москвой на международную площадку, но этот демарш с самого начала выглядит безнадежным.

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