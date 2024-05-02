Аманда Ли – современная фитнес-барби. Разоблачающий анализ

Аманда Ли – востребованная и очень популярная фитнес-модель и тренер по пилатесу из Канады. Физические параметры Аманды Ли Физические параметры: Вес – около 53 кг Рост – 160 см Грудь – 86 см Талия – 58 см Бедра – 97 см Детство Аманды Ли Аманда родилась в Торонто 13 декабря 1986 года.