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Царьград

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Колонна разгромлена, "вагнеровцы" в плену: Боевики в Мали заявили о готовности обмена

Колонна разгромлена, "вагнеровцы" в плену: Боевики в Мали заявили о готовности обмена

В соцсетях появилась информация, что после разгрома правительственно армии в Мали боевики взяли в плен несколько "вагнеровцев".

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