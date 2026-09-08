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Вальверде назвал футболиста «Реала», который заслужил награду лучшему игроку матча с «Интером» вместо него

Вальверде назвал футболиста «Реала», который заслужил награду лучшему игроку матча с «Интером» вместо него

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, признанный лучшим игроком матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» (2:1), считает, что награду должен был получить вратарь сливочных Тибо Куртуа.

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