«Работа в усиленном режиме». Ситуация с крымской медициной выравнивается, но есть пробелы

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что анализ работы с обращениями граждан по вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи, будет проводиться еженедельно на рабочих совещаниях с руководством «Только за последние три месяца поступило более 450 обращений.