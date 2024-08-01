NYT заявила о приказе лидера Ирана ударить по Израилю за убийство Хании

Приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, когда он находился в Тегеране, отдал духовный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщила 31 июля газета The New York Times (NYT), ссылаясь на трех иранских официальных лиц.
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