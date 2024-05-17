Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Столичная система образования готова к проведению государственной итоговой аттестации – мэр О готовности системы образования Москвы к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) девятых и 11-х классов рассказал сегодня Сергей Собянин.
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