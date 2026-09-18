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The Eurasia Daily news agency

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Carpathian Six: Zelensky announced the creation of a new international format

Carpathian Six: Zelensky announced the creation of a new international format

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, announced the creation of a new international format "Carpathian Eight", which includes Ukraine, Romania, Serbia, Poland, Slovakia, the Czech Republic, Austria and Hungary.

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