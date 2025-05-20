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Россиян призвали пройти простой тест на близость инсульта

Россиян призвали пройти простой тест на близость инсульта

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пройти простой тест на близость инсульта.

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