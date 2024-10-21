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Спички - не игрушка

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Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?

Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?

Видимо, до казахских "партнёров" с первого раза не дошло, что Москва вообще-то очень недовольна. И история с минеральной водой "Боржоми" и грузинскими винами, которые некоторое время назад в одночасье вдруг стали опасными для употребления, а потом так же внезапно стали вполне себе удобоваримыми, прошла мимо их ушей.

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Комментарии
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Галина
А твое там что?Верный(А- Ата) основали Русские казаки. Степь вся твоя.Водица к вам питьевая из нашей Волги матушки течет, краник перекрыть?элэнергия тоже. что же вы вопили когда у вас в том году проблема со светом появилась, то сразу..Россия помоги.Пугаешь что ли?7 Ой мы так напугались, аж поджилки трясутся. Россия много земель раздала по доброте душевной, в ваших переделанных учебниках этого конечно нет. Вы как те хохлозадые, что Черное море ложками выкопали..Не позорь коренных казахов, которые жили в дружбе с Россией. Я жила в А_АТе и друзей казахов было много, но подобных гнид, кои у вас там расплодились не было.А вот оралманы люто ненавидят Россию,Приехали в Города и завопили, что они тут хозяева..Надолго этих хозяев хватит? Ведь работать не умеют от слова совсем. Не чета вы коренным казахам, которые Жили и росли в Дружбе  с Россией. Только им уважение и почет.Я думаю и сейчас есть конечно нормальные люди  дай Бог что б их появлялось больше. А дальше поглядим.
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Garry
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