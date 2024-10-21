Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?

Галина

А твое там что?Верный(А- Ата) основали Русские казаки. Степь вся твоя.Водица к вам питьевая из нашей Волги матушки течет, краник перекрыть?элэнергия тоже. что же вы вопили когда у вас в том году проблема со светом появилась, то сразу..Россия помоги.Пугаешь что ли?7 Ой мы так напугались, аж поджилки трясутся. Россия много земель раздала по доброте душевной, в ваших переделанных учебниках этого конечно нет. Вы как те хохлозадые, что Черное море ложками выкопали..Не позорь коренных казахов, которые жили в дружбе с Россией. Я жила в А_АТе и друзей казахов было много, но подобных гнид, кои у вас там расплодились не было.А вот оралманы люто ненавидят Россию,Приехали в Города и завопили, что они тут хозяева..Надолго этих хозяев хватит? Ведь работать не умеют от слова совсем. Не чета вы коренным казахам, которые Жили и росли в Дружбе с Россией. Только им уважение и почет.Я думаю и сейчас есть конечно нормальные люди дай Бог что б их появлялось больше. А дальше поглядим.