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Газета.ру

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Аналитик Муртазин: связь 5G станет доступной для 80% россиян не раньше 2030 года

Аналитик Муртазин: связь 5G станет доступной для 80% россиян не раньше 2030 года

Сети пятого поколения (5G) могут стать доступными примерно для 80% населения России не раньше 2030–2031 годов.

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