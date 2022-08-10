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Куртуа не пропускает в 4 финалах подряд за «Реал». Он отбил все 19 ударов в створ в этих матчах

Тибо Куртуа практически не пропускает в финальных матчах за «Реал». Вратарь сыграл на ноль в игре за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» (2:0).

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