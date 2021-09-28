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Роспотребнадзор «обновил» симптомы коронавируса

Роспотребнадзор «обновил» симптомы коронавируса

Названы симптомы COVID-19, которые чаще всего встречаются у пациентов с инфекцией в последние месяцы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижата Омарова.

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