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Рынок подержанных мотоциклов в Росии набирает обороты

Рынок подержанных мотоциклов в Росии набирает обороты

Рынок подержанных мотоциклов в России демонстрирует устойчивый рост. По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе нынешнего года россияне приобрели 14 тысяч мотоциклов с пробегом — это на 5 % больше, чем в аналогичном месяце 2025 года.

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