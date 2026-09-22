Рынок подержанных мотоциклов в Росии набирает обороты

Рынок подержанных мотоциклов в России демонстрирует устойчивый рост. По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе нынешнего года россияне приобрели 14 тысяч мотоциклов с пробегом — это на 5 % больше, чем в аналогичном месяце 2025 года.
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