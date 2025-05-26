Рубль укрепляется: временный успех или начало новой экономической реальности? Ирина ВальковаРоссийский валютный рынок в мае преподнес неожиданный подарок: курс доллара впервые с начала года преодолел отметку в 80 рублей в сторону снижения, достигнув 79,71 рубля.
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