Рубль укрепляется: временный успех или начало новой экономической реальности? Ирина ВальковаРоссийский валютный рынок в мае преподнес неожиданный подарок: курс доллара впервые с начала года преодолел отметку в 80 рублей в сторону снижения, достигнув 79,71 рубля.