Пример Будапешта заразителен: Швеция и Нидерланды не хотят поддерживать Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее подтвердил нежелание продолжать поддержку Украины. Того же мнения, как сообщает издание The Economist, придерживается лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, на прошлой неделе одержавший победу на парламентских выборах в стране.
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