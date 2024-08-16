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Президент ОАЭ встретился с главой правительства талибов

Президент ОАЭ встретился с главой правительства талибов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главой временного правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом, который проходит лечение в одной из клиник Абу-Даби.

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