Профориентационные мероприятия.

22.11.2023 учащиеся XI класса государственного учреждения образования ´Средняя школа № 25 г. Бобруйска´ посетили выездной День открытых дверей в учреждении образования ´Военная академия Республик Беларусь´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии