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Пегова сообщила о резком снижении остроты зрения

Пегова сообщила о резком снижении остроты зрения

Актриса на днях шокировала поклонников неожиданным признанием. Ирина Пегова, фот – инстаграмм*Так,  Ирина Пегова в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм* призналась, что столкнулась с болезнью, при которой в некоторых странах дают инвалидностью.

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