Пегова сообщила о резком снижении остроты зрения

Актриса на днях шокировала поклонников неожиданным признанием. Ирина Пегова, фот – инстаграмм*Так, Ирина Пегова в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм* призналась, что столкнулась с болезнью, при которой в некоторых странах дают инвалидностью.