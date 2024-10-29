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«Хәзер көчле ир кеше – ул акчасы булган кеше икән, хатын-кыз да шундый ирне эзли»

«Хәзер көчле ир кеше – ул акчасы булган кеше икән, хатын-кыз да шундый ирне эзли»

Айгөл Сафиуллина – практик психолог, травматерапевт, Практик психология институты укытучысы. Аңа акча белән проблемалар булучылар, партнерлык мөнәсәбәтләрен хәл итәргә, онкология авыруларын дәвалаучылар мөрәҗәгать итә.

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