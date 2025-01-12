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Названы регионы — лидеры по росту предлагаемых зарплат для водителей такси

Названы регионы — лидеры по росту предлагаемых зарплат для водителей такси

Наибольший рост средних зарплатных предложений для соискателей в такси зафиксирован в Алтайском крае, где средние предложения для новых сотрудников выросли на 36% за 2024 год и достигли 137 703 рублей в месяц при полной занятости.

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