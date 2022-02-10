МегаФон первым из операторов России запустил VoLTE в роуминге

Абоненты МегаФона первыми смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае, сообщает пресс-служба мобильного оператора.