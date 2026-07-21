В Афинах мужчина с ножом напал на американских туристов возле Акрополя

Двое туристов греческого происхождения пострадали, один получил серьезные ранения рукВ Афинах возле Акрополя мужчина с ножом напал на двух американских туристов греческого происхождения, сообщает ABC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии