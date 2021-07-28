Тест – Вы подарок судьбы или её наказание? Может быть Вы – нечто третье? Как с Вами живется Вашему окружению? Вы комфортны и лояльны? Либо от Вас одни проблемы и рядом с Вами как на пороховой бочке? Пройдите быстрый тест онлайн и определите.