Депутат рады счел продолжение президентства Зеленского худшим сценарием

Худшим сценарием для Украины станет пребывание у власти президента Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, после того как победивший на выборах в США Дональд Трамп официально займет должность.
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