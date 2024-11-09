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Депутат рады счел продолжение президентства Зеленского худшим сценарием

Депутат рады счел продолжение президентства Зеленского худшим сценарием

Худшим сценарием для Украины станет пребывание у власти президента Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, после того как победивший на выборах в США Дональд Трамп официально займет должность.

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