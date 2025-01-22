Скандальная история в Краснодарском крае обрастает новыми деталями

Утром в среду СМИ сообщили об увольнении Сергея Урайкина. Ранее замминистра образования Краснодарского края «отличился на скандале с волонтерами, убиравшими птиц из нефтепродуктов на Черноморском побережье.
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