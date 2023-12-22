Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов 22 декабря назвал намерение Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватить полуостров криком отчаяния.
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