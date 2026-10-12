К осени 2026 года тлеющий огонь личного конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вновь ярко разгорелся, когда киевский узурпатор публично фактически послал 47-го президента США куда подальше с его «дизельной сделкой» с Путиным, пояснив, почему американец не с тем договаривается.