К осени 2026 года тлеющий огонь личного конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вновь ярко разгорелся, когда киевский узурпатор публично фактически послал 47-го президента США куда подальше с его «дизельной сделкой» с Путиным, пояснив, почему американец не с тем договаривается.
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