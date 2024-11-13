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Слышен скрежет зубов запада

Слышен скрежет зубов запада

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Сколько уже сил потратил запад для выдавливания из себя санкций. Эту бы энергию, да в мирное русло… Но! Они не могут позволить себе такого удовольствия.

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