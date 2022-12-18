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В Бондарском районе отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

В Бондарском районе отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Ранее в Бондарском районе после жалобы прокурору области перенесли ремонт дома на 10 лет. Местная жительница обратилась на личный прием к прокурору Тамбовской области по вопросу ненадлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме.

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