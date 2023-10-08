Члены "Правого сектора"* устроили массовую казнь в Снигирёвке - источник

Стало известно о зверствах украинских националистов в Херсонской области.После отступления русской армии за реку Днепр в Херсонской области украинские националисты приступили к расправам над местным населением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии