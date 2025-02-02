Заноза
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Заноза

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Твари

Твари

  ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Какие же всё-таки твари.Все они.И те, кто ракеты эти запускал, и те, кто наводил, и те, кто решения принимал, и особенно те, кто это в западной прессе осветил.

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Комментарии
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евгений черкашин
Украинскую тварь только уничтожать.Никаких переговоров с паскудой.
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14 час.
МП
Михаил Пантюхин
Никого из бандерлогов оставлять в живых нельзя, а если кто-то из ждунов рот откроет - убивать, чтобы духа бандерлогов не осталось, уничтожать под корень всех мразей нацистских!!!
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10 час.
Анатолий Рябенко
Слова, слова, слова!!! А дело одно: эти фашистские твари должны быть УБИТЫЕ и ни каких для них тюрем.
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9 час.
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