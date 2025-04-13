Запад поёт дифирамбы Уиткоффу после встречи с Путиным: Итоги переговоров не озвучивались

Уиткоффа расхвалили за встречу с Путиным, поют ему дифирамбы. Итоги переговоров неизвестны. Накануне американская политическая активистка Лора Лумер восхитилась в Сети работой спецпосланника президента Соединённых Штатов Стивена Уиткоффа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии