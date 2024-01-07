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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варела выиграл дебютный этап «Дакара» после нападения пиратов на судно с его мотовездеходом

Бразильский гонщик Родриго Варела впервые принял участие в ралли-рейде «Дакар» в категории SSV после того, как судно с его мотовездеходом «Кан-Ам» и запасными частями подверглось атаке пиратов-хуситов в районе Красного моря.

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