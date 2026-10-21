Директор FIRA Circuit – компании, владеющей трассой « Барселона-Каталония », – Игнаси Арменголь прокомментировал разговоры о возможной отмене Гран-при в Катаре и Абу-Даби из-за конфликта на Ближнем Востоке.
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