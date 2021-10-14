И стали дети ангелами: история авиакатастрофы в Светлогорске

Аргументы неделиПолитикаИ стали дети ангелами: история авиакатастрофы в СветлогорскеВторник 16 мая 1972 г. запомнился мне на всю жизнь. В тот день я, курсант Калининградского ВВМУ, был дневальным по роте.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГНГалина НазароваЭто к чему, автор???MVMasanov Vladimirа что вообще к чему? Я не автор, но это о нашем вечном вранье. В дело и не в дело. Просто по привычке. И, как результат, верить уже не получается. Ни в результаты выборов, ни в эффективность вакцин...А Вам это не интересно?ГНГалина Назароваа когда вы в СССР в медкабинет на прививки ходили верили???MVMasanov Vladimirа при чем тут СССР? Для смены темы? Тогда и информации не было и мы были наивными и юными. А вранье у нас как в Союзе, так и в постсоветских странах процветает. Правительство не говорит правды- мы накладываем торговые санкции на враждебные государства за "продукцию, не удовлетворяющую требованиям..." хотя можно честно сказать-за то, что ведете себя с Россией, как враги. Статистика везде недостоверна, управляющие компании оказывают липовые услуги. Мошенники "доят лохов", которые, на поверку, оказываются просто старыми людьми. Потерявшегося ребенка нельзя проводить по адресу, который он сам оказал. Доверие между людьми стремительно исчезает. Вранье, имхо, нужно считать большим преступлением, чем грабеж и разбой-там по крайней мере всё понятно. И статья об этом. Трагедия? Да. Так они всегда были и будут. Но нужно соврать обязательно, что садика не было. И в Черкесске не стреляли. И в Чернобыле всё ок. И никакого голода в поволжье и малороссии не было. Ну и .. можно молчать автору-то. О чём он?Анна ЭржибоваА сейчас в 21-м веке? что ни день катастрофа......Валентина Иняева😢😭NKNatalia KulikСегодня, в День Покрова Пресвятой Богородицы помянем невинно погибших и оклеветанных! Пусть покоятся с Мирром!Комментировать
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