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Аналитик Осин спрогнозировал победу «Боруссии» в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Аналитик Осин спрогнозировал победу «Боруссии» в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Спортивный обозреватель Алексей Осин заявил, что у «Челси» нет шанса победить «Боруссию» (Дортмунд), так как преимущество, как стратегическое, так и кадровое, на стороне немцев.

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