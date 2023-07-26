Что ты должна за чашечку кофе?

Очень ХАРАКТЕРНО.. Цитирую автора :"Хотя стоимость тут вообще не имеет никакого значения."-НО!!! Если мужчина на свидании ограничился чашкой кофе с пирожным (НЕ требуя за это немедленной расплаты!) -то автор и такие же , как она немедленно поднимают ОР о том , что "Нищеброд/жадный/негодный , такой НЕ НУЖЕН!!!№

ONIX

Вы не поняли. Я имел ввиду ,что для женщины секс это разменная монета и то,что может дать или не дать женщина ,приходит с годами,когда проживешь с ней многие лета.Женщина делает подарки мужчине? Вы сейчас о чем: пена для бритья и носки или вы о чем- то о своем? Я вас огорчу : надо учиться не дарить подарки а принимать их,потому как коль общество практически обязало мужчин тратить деньги на женщин,то многие женщины даже не считают должным мужчин благодарить,считая это прямой мужской обязанностью,а за обязанность благодарить не принято.