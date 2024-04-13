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Парламентская газета

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Врач рассказал, кому особенно опасен дефицит йода

Врач рассказал, кому особенно опасен дефицит йода

Для профилактики заболеваний щитовидной железы Минздрав предложил использовать йодированную соль при приготовлении хлеба и другой пищи для школ, больниц, центров соцобслуживания, воинских частей и исправительных колоний.

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