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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Если мы хотим выиграть Кубок конструкторов, «Феррари» нужно побеждать и на Гран-при Катара»

Пилот «Феррари» отметил, что команда выступила не слишком хорошо в прошедшей квалификации, но при этом не оставляет надежд победить «Макларен» в борьбе за Кубок конструкторов.

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