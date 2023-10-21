Обеспечение безопасности продукции легкой промышленности на сайте Prommash-test.ru

Безопасность продукции является одним из основных приоритетов в любой отрасли промышленности. В России и странах Таможенного союза существуют регламенты и нормативы, которые обеспечивают контроль и безопасность продукции.
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