Витражи и открытки: какие мастер-классы пройдут в рамках проекта «Зима в Москве»

Бесплатные творческие мастер-классы пройдут 15 и 23 февраля в рамках проекта «Зима в Москве». Их посетители смогут своими руками создать оригинальные изделия, вдохновившись столичными памятниками архитектуры, а также сувениры, посвященные Дню защитника Отечества.
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