Медвежий угол

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Генпрокуратура обследует Ахеджакову

Генпрокуратура обследует Ахеджакову

Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России  Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.

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Комментарии
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F I
.
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1 час.
F I
Старухе 85 лет, если бы не ее выпер ...ыши , о ней бы вспоминали лишь на похоронах ... А так и заработок к пенсии и заграница и на слуху &quot;знаменитость &quot; со знаком  - .....😂
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1 час.
лл
лина любимцева
Лишить всего и ЗАБЫТЬ о ней!! Да из нее там актриса была, как из свиньи балерина. НИЧТО и НИКТО!!  Ей и роли-то давали исключительно из жалости.
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1 час.

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