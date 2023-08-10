Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.
Генпрокуратура обследует Ахеджакову
Комментарии
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F I
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1 час.
F I
Старухе 85 лет, если бы не ее выпер ...ыши , о ней бы вспоминали лишь на похоронах ... А так и заработок к пенсии и заграница и на слуху "знаменитость " со знаком - .....😂
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1 час.
лл
лина любимцева
Лишить всего и ЗАБЫТЬ о ней!! Да из нее там актриса была, как из свиньи балерина. НИЧТО и НИКТО!! Ей и роли-то давали исключительно из жалости.
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1 час.
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